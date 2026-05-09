– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #trump #garlasco #satira #vignetta #natangelo Roma, oggi sabato 9 maggio alle dodici sono al Casale dei Cedrati a villa Pamphilj dove hanno allestito una mostra di miei lavori. L’ingresso è gratuito e io mi tratterò penso per un’ora, un’ora e mezza, se volete ci saranno copie di Cenere e vi ci disegno quello che vi pare. Non fate che poi venite alle due e dite “eh ma non c’eri”. (tanto lo so che riceverò messaggi fino alle otto di stasera di gente che mi dice “sono al Casale e non ci sei”) Il Piano casa sarà una bomba sociale in tante città. Al governo Meloni chiediamo fatti non sfratti Lite nel governo per il caso Biennale-Russia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sempio o Stasi?

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

ANDREA SEMPIO cambia tutto. ALBERTO STASI è INNOCENTE

Notizie correlate

Garlasco, Feltri su Stasi e Sempio: “Fatemi dire una cosa su Sempio e Stasi”Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, torna a parlare del caso Garlasco con toni netti.

Leggi anche: Stasi o Sempio, nessuna verità

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Stasi o Sempio, nessuna verità; Caso Garlasco, chiusa inchiesta su Sempio, uccise con odio e crudeltà. Stasi spera nella revisione; Delitto di Garlasco, cosa succede ora: quale sarà l'iter per Andrea Sempio e Alberto Stasi.

'Quando sono andato c'era sangue', tutte le accuse a SempioParte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti dell'indagine del 2007, e para ... ansa.it

Andrea Sempio, altre parole in solitudine: «Il sangue c'era, Stasi l'ha evitato. Mamma nel panico per l'inchiesta»Il 26 febbraio 2025 Andrea Sempio viene intercettato a bordo della sua Panda. Sbuffa rumorosamente. «Ancora con sta storia, porca... Atto giudiziario. Quindi, cosa mi devo ... ilmattino.it

Garlasco, Sempio e le accuse: "Io questo fatto atroce non l'ho commesso" x.com