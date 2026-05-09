Sempio o Stasi?
– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #trump #garlasco #satira #vignetta #natangelo Roma, oggi sabato 9 maggio alle dodici sono al Casale dei Cedrati a villa Pamphilj dove hanno allestito una mostra di miei lavori. L’ingresso è gratuito e io mi tratterò penso per un’ora, un’ora e mezza, se volete ci saranno copie di Cenere e vi ci disegno quello che vi pare. Non fate che poi venite alle due e dite “eh ma non c’eri”. (tanto lo so che riceverò messaggi fino alle otto di stasera di gente che mi dice “sono al Casale e non ci sei”) Il Piano casa sarà una bomba sociale in tante città. Al governo Meloni chiediamo fatti non sfratti Lite nel governo per il caso Biennale-Russia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
ANDREA SEMPIO cambia tutto. ALBERTO STASI è INNOCENTE
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