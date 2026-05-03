Stasi o Sempio nessuna verità

A Garlasco non ci sono più dubbi: il caso si presenta come un intreccio di eventi che sembrano usciti da un film. Le testimonianze e i dettagli emersi portano a un quadro complesso, in cui nulla appare certo. Le indagini hanno portato alla luce elementi che cambiano la percezione di quanto accaduto, lasciando ancora molte domande senza risposta. La vicenda continua a suscitare attenzione e a dividere le opinioni.

A Garlasco abbiamo finalmente risolto tutto: basta premere riavvolgi. Il tempo torna indietro, i morti si rialzano per farsi colpire meglio, le scale si raddrizzano, le cantine parlano. Manca solo l'invenzione decisiva: la macchina del tempo. Purtroppo Antonino Zichichi non ha fatto in tempo a costruirla; altrimenti avremmo già il film completo, con tanto di movente in alta definizione e colonna sonora. Perché di questo si tratta: cinema. Ottimo cinema, per carità. Dodici colpi, la colluttazione, la trascinata, la caduta sui gradini, il finale in cantina. Una sceneggiatura che scorre; quasi si vede. Peccato che il tribunale non sia una sala. E la differenza, che dovrebbe essere elementare, a Garlasco sembra evaporata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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