Sono state rese note alcune intercettazioni in cui si sente una persona parlare di un episodio di violenza. In particolare, si ascoltano conversazioni registrate tra il 14 aprile e il 12 maggio 2025, mentre l’intercettato si trovava in auto e ascoltava podcast riguardanti un caso di cronaca nera avvenuto a Garlasco. La Procura di Pavia ritiene che queste conversazioni possano essere utili per le indagini.

Ci sono intercettazioni che secondo la Procura di Pavia incastrerebbero Andrea Sempio. Il 14 aprile e il 12 maggio 2025 in auto mentre ascolta i podcast su Garlasco. Quella in cui pare dire di aver «visto» i «video» intimi della coppia Poggi-Stasi, forse su un «cellulare» o scaricati da una «penna» Usb, ritenuti il fattore scatenante del movente «sessuale». Ma c'è, pochi minuti più tardi, un'altra captazione in cui afferma «sono sicuro che qua ascoltano», rendendo complessa l'ipotesi della confessione in diretta. Così come l'ambientale, piena di passaggi incomprensibili, dove dice «quando sono andato io.(per i carabinieri è compatibile con "quando sono andato via" dalla casa, ndr) il sangue c'era.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sempio intercettato: "Quando sono andato via il sangue c'era"

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Andrea Sempio intercettato in automobile: Quando sono andato io, il sangue c'era

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