Sempio intercettato parla di casa Poggi e del processo a Stasi | Quando sono andato il sangue c’era

Nel corso delle indagini, sono state intercettate conversazioni di Andrea Sempio all’interno della sua auto, tra cui alcune in cui si fa riferimento a un episodio di sangue avvenuto presso la casa Poggi. La Procura di Pavia considera questi dialoghi tra gli elementi principali a sostegno dell’accusa, in particolare in relazione al procedimento giudiziario aperto contro Stasi. Le conversazioni sono state acquisite come prove durante le indagini.

Secondo la Procura di Pavia, i numerosi soliloqui intercettati nell’auto di Andrea Sempio sono tra gli indizi chiave a suo carico.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Notizie correlate

Sempio e il nuovo audio sul sangue in casa Poggi: «Quando sono andato io…». Le frasi su Stasi e la versione dei carabinieriUna seconda intercettazione ambientale sembra rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per...

I nuovi audio di Sempio con l’insulto a Chiara Poggi e il sangue in casa: «Quando sono andato io…». Le frasi su Stasi e la versione dei carabinieriUna seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, intercettato Sempio: Chiara Poggi lo ha rifiutato; La confessione choc di Sempio intercettata, per la difesa era un commento a un podcast sul caso Garlasco; Le intercettazioni di Sempio: parla di Chiara, da solo in auto. E imita una voce femminile: Non parlo con te; Caso Garlasco, nuovo audio di Sempio in auto: Quando sono andato io...il sangue c'era...

Andrea Sempio intercettato in auto, il Tg1: «Ha visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Avrebbe tentato un approccio che lei ha rifiutato»Nuovi elementi tornano a far discutere il caso di Chiara Poggi, uno dei delitti più noti della cronaca italiana. Secondo quanto diffuso dal Tg1 sui propri canali social, Andrea ... leggo.it

Garlasco, pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara PoggiNell'interrogatorio di oggi davanti all'indagato Andrea Sempio i pm di Pavia hanno svelato quello che ritengono sia il movente sull'omicidio di Chiara ... fanpage.it

Sempio commentava davvero un podcast mentre veniva intercettato in auto: lo abbiamo ascoltato e qualcosa non torna x.com

Sempio intercettato: 'Chiara non doveva mettere giù il telefono' - Notizie reddit