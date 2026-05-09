Sempio ha rubato quel video o lo ha preso con Marco | l’ipotesi dei carabinieri sul filmato di Chiara e Alberto e le incongruenze del fratello di lei

Nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, i carabinieri stanno esaminando alcune testimonianze e elementi raccolti in merito a un video coinvolgente Chiara e Alberto. Secondo quanto si apprende, l’attenzione si concentra su un filmato che potrebbe essere stato ottenuto o rubato da Andrea Sempio, fratello di Chiara, o condiviso con Marco. Sono state riscontrate alcune incongruenze nelle dichiarazioni del fratello e nelle modalità di acquisizione del materiale.

Nell’ indagine a carico di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, i carabinieri ipotizzano che il 38enne abbia avuto accesso al video intimo tra la vittima e Alberto Stasi con la presenza davanti al pc di Marco Poggi (fratello di Chiara) oppure rubandolo di nascosto con la pen drive trovata in casa della vittima, nonostante lo stesso Marco Poggi in più occasioni abbia negato di aver mai visto quei video. Ma le dichiarazioni a riguardo alle autorità di quest’ultimo sono state definite « incongruenti ». È quanto emerge nella relazione conclusiva dei carabinieri di Milano depositata nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Open.online

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