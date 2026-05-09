Sei Nazioni femminile Inghilterra devastante ma una bellissima Italia lotta e conquista un bonus di lusso
Nell’ultimo turno del Sei Nazioni femminile, l’Inghilterra ha dominato la partita, mostrando una prestazione molto superiore alle avversarie. Nonostante la sconfitta, l’Italia ha combattuto con determinazione e ha conquistato un bonus di punti, offrendo sprazzi di buon rugby nel corso dell’incontro. La sfida si è conclusa con la squadra britannica in vantaggio, ma le azzurre hanno comunque mostrato spirito e capacità in campo.
Troppo forte l’Inghilterra per un’Italia comunque coraggiosa e capace di regalare sprazzi di ottimo rugby nel quarto turno del Sei Nazioni femminile. Le campionesse in carica dominano soprattutto sul piano fisico e nella continuità offensiva, imponendosi con un netto 61-33, ma le azzurre hanno il merito di non uscire mai dalla partita e di trovare cinque mete contro una delle squadre più forti del mondo. Dopo un avvio travolgente delle inglesi, l’Italia cresce con il passare dei minuti, costruendo alcune belle azioni alla mano e mostrando carattere fino all’ultimo assalto, chiudendo la sfida con l’ultima marcatura firmata da Francesca Sgorbini.🔗 Leggi su Oasport.it
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