Nell’ultimo turno del Sei Nazioni femminile, l’Inghilterra ha dominato la partita, mostrando una prestazione molto superiore alle avversarie. Nonostante la sconfitta, l’Italia ha combattuto con determinazione e ha conquistato un bonus di punti, offrendo sprazzi di buon rugby nel corso dell’incontro. La sfida si è conclusa con la squadra britannica in vantaggio, ma le azzurre hanno comunque mostrato spirito e capacità in campo.

Troppo forte l’Inghilterra per un’Italia comunque coraggiosa e capace di regalare sprazzi di ottimo rugby nel quarto turno del Sei Nazioni femminile. Le campionesse in carica dominano soprattutto sul piano fisico e nella continuità offensiva, imponendosi con un netto 61-33, ma le azzurre hanno il merito di non uscire mai dalla partita e di trovare cinque mete contro una delle squadre più forti del mondo. Dopo un avvio travolgente delle inglesi, l’Italia cresce con il passare dei minuti, costruendo alcune belle azioni alla mano e mostrando carattere fino all’ultimo assalto, chiudendo la sfida con l’ultima marcatura firmata da Francesca Sgorbini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni femminile, Inghilterra devastante, ma una bellissima Italia lotta e conquista un bonus di lusso

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