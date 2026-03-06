Nella sfida del quarto turno del Sei Nazioni Under 20, l’Italia ha affrontato l’Inghilterra e ha perso con il punteggio di 37-17. Gli azzurrini sono partiti bene, riuscendo a mettere a segno un vantaggio nel primo tempo, ma nella seconda parte gli inglesi hanno aumentato il ritmo e la continuità offensiva, superando gli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

Si schianta contro l’Inghilterra la corsa dell’Italia nel quarto turno del Sei Nazioni Under 20. Azzurrini protagonisti di un avvio brillante e capaci di passare in vantaggio nel primo tempo, ma alla distanza la maggiore profondità e la continuità offensiva degli inglesi fanno la differenza. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso con gli ospiti avanti di misura, nella ripresa l’Inghilterra prende progressivamente il controllo della partita, riuscendo ad allungare nel finale fino al 37-17 conclusivo. Primi venti minuti di grande intensità tra Italia e Inghilterra. Gli azzurrini partono con buona aggressività e al 15’ trovano il primo vero squillo della partita: si apre un varco nella difesa inglese e Tommaso Roda è rapidissimo ad approfittarne, infilando la linea avversaria e portando l’Italia nei 22 metri rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia lotta ma cede all’Inghilterra 37-17

Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia cede di misura all’Irlanda a CorkAllo stadio di Cork va in scena una sfida vibrante e ricca di colpi di scena tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni...

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia lotta, ma spreca troppo, e la Francia vinceLa Francia conferma la propria forza e chiude la terza giornata del Sei Nazioni 2026 restando imbattuta e a punteggio pieno grazie al successo per...

EDOARDO TODARO: DALL’ACCADEMIA AL SOGNO! | L’Under 20 italiano che sta conquistando l’Inghilterra

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sei Nazioni Under.

Temi più discussi: Sei Nazioni U20, a Treviso c'è Italia-Inghilterra; Sei Nazioni Under 20: la formazione dell’Italia per affrontare l’Inghilterra a Treviso; Sei Nazioni U20, la formazione degli Azzurrini per la sfida di Monigo con l’Inghilterra; Sei Nazioni Under 20, Italbaby che succede? Pagati errori gravi, ma la squadra c'è.

Italia-Inghilterra Under 20 al 6 Nazioni 2026, dove vedere il match in tv e streamingLeggi su Sky Sport l'articolo Italia-Inghilterra Under 20 al 6 Nazioni 2026, dove vedere il match in tv e streaming ... sport.sky.it

Sei Nazioni 2026, quarta giornata: Italia-Inghilterra in diretta su Sky e TV8. Programma e orariAl via la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con l’Italia pronta a tornare in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare l’Inghilterra. La Nazion ... dtti.it

Piatto forte con il Sei Nazioni e il Sei Nazioni Under 20, ma ci sarà anche l'Italia XV, il Rugby Europe Championship e il rugby a 7 x.com

RUGBY - NEL FINE SETTIMANA GIOCA SOLO L'UNDER 18. Fermi i campionati per l’impegno dell’Italia nel sei nazioni contro l’Inghilterra, ascendere in campo domenica prossima alle 12,30 a Roma sarà solamente la Under 18 dei Lions. Si tratta del recuper - facebook.com facebook