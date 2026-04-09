Sabato 11 aprile prende il via il Sei Nazioni femminile 2026, un torneo che coinvolge alcune delle migliori squadre europee di rugby femminile. L’Inghilterra e la Francia sono considerate le favorite, mentre diverse altre nazionali sono pronte a sfidarsi per ottenere un risultato di rilievo. La competizione si svolgerà nel corso delle prossime settimane, portando in campo un grande interesse per il rugby femminile.

Si apre sabato 11 aprile il Sei Nazioni femminile 2026, con il mondo del rugby femminile europeo pronto a vivere settimane di intensi duelli. L’Italia, reduce da un quarto posto nell’edizione 2025, si presenta con una rosa che unisce esperienza e giovani emergenti sotto la guida della veterana Elisa Giordano. Il gruppo azzurro punta a consolidare i progressi mostrati lo scorso anno, cercando di sorprendere le avversarie e di conquistare punti preziosi fin dal match inaugurale contro la Francia. La squadra italiana avrà il compito di dimostrare crescita e continuità, facendo leva sul mix tra talento e leadership in campo. Le favorite d’obbligo restano l’Inghilterra e la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni 2026: Inghilterra e Francia favorite, sarà lotta alle loro spalle

Rugby, Sei Nazioni 2026: le favorite. Francia e Inghilterra in prima fila, l’Italia vuole sorprendereIl Sei Nazioni 2026 si presenta con gerarchie piuttosto delineate sulla carta, ma anche con diverse incognite che potrebbero sparigliare le carte.

Rugby, Sei Nazioni: Francia in fuga. E alle spalle dei Bleus regna l’incertezzaDopo tre giornate, il Sei Nazioni 2026 ha già emesso un primo verdetto pesante: la Francia è nettamente davanti a tutti.

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Fabio Roselli ha annunciato la formazione che sabato alle 13:25 scenderà in campo contro la Francia nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni femminile #GuinnessW6N #LovelyDayW6N - facebook.com facebook