Sei Nazioni femminile 2026 successi di Francia ed Irlanda nella quarta giornata del torneo

Nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026 sono state disputate tre partite. L’Inghilterra ha battuto l’Italia con il punteggio di 61-33, mentre la Francia ha vinto in Scozia con un risultato di 69-28. Il Galles ha invece prevalso in casa sull’Irlanda con un risultato di 33-12. La giornata ha visto quindi due vittorie esterne e una in casa.

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Si completa il programma della quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: oltre alla vittoria dell’ Inghilterra in Italia per 33-61, si registrano l’affermazione esterna della Francia in Scozia per 28-69 ed il successo interno del Galles sull’Irlanda per 33-12. La Francia risponde all’Inghilterra, resta a punteggio pieno e si presenterà allo scontro diretto decisivo a quota 20, come le inglesi, dopo essere passata con un nettissimo 28-69 sul campo della Scozia: le transalpine indirizzano il match già al termine della prima frazione chiusa sul 14-31, poi aumentano il gap nella ripresa. Si porta in terza posizione l’Irlanda, che sale a quota 10 dopo aver regolato tra le mura amiche il Galles, sconfitto per 33-12, con il bonus offensivo che arriva nella ripresa, dopo il primo tempo era terminato sul 19-7.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2026, successi di Francia ed Irlanda nella quarta giornata del torneo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rugby femminile, pesante sconfitta dell’Italia in Irlanda nella seconda giornata del Sei NazioniPesante battuta d’arresto per l’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: nella seconda giornata le azzurre del CT Fabio Roselli vengono... Rugby femminile, Sei Nazioni 2026: l’Italia in Irlanda a caccia del primo successoSi disputa questo weekend il secondo turno del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby e l’Italia di Fabio Roselli scenderà in campo al Dexcom Stadium di...