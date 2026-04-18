Rugby femminile pesante sconfitta dell’Italia in Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni

Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, l’Italia ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro l’Irlanda. La partita si è svolta a Galway, dove le padrone di casa hanno concluso con un risultato di 57-20 a loro favore. La formazione italiana, guidata dal commissario tecnico Fabio Roselli, ha affrontato la gara con diverse giocatrici in campo, ma non è riuscita a contenere l’attacco avversario.

Pesante battuta d’arresto per l’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: nella seconda giornata le azzurre del CT Fabio Roselli vengono travolte in trasferta dall’ Irlanda, che nella sfida andata in scena a Galway si impongono per 57-20. Entrambe le formazioni conquistano il bonus offensivo: le irlandesi si issano al terzo posto in classifica a quota 5, mentre l’Italia col primo punto ottenuto aggancia il Galles al quinto posto. Nel primo tempo l’Irlanda passa in vantaggio al 5? con la meta di Lane trasformata da O’Brien, ma l’Italia accorcia al 10? con la marcatura non convertita di Vecchini. Le padrone di casa, però, dilagano, e trovano il punto di bonus dopo poco più di un quarto di gara: mete di Wafer al 13?, di Parsons al 18? e di O’Connor al 22?, con O’Brien che trasforma le prime due per il 26-5.🔗 Leggi su Oasport.it

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