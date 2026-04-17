Questo fine settimana si svolge il secondo turno del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby. L’Italia, guidata dall’allenatore Fabio Roselli, affronterà in trasferta l’Irlanda al Dexcom Stadium di Galway, anche noto come Sportsground. È prevista questa partita, che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, nel contesto della manifestazione internazionale dedicata alle nazionali femminili di rugby.

Si disputa questo weekend il secondo turno del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby e l’Italia di Fabio Roselli scenderà in campo al Dexcom Stadium di Galway, lo storico Sportsground, contro l’Irlanda. L’appuntamento è sabato alle 18.40 e in campo scenderanno due formazioni uscite sconfitte nei rispettivi esordi, ma che hanno avuto segnali anche positivi. L’Italia, infatti, ha ceduto 40-7 contro la forte Francia, ma nel primo tempo ha a lungo dominato, chiudendo solo sotto 5-0 contro una delle grandi favorite del torneo. Meglio è andata all’Irlanda, che contro l’Inghilterra campione in carico ha ceduto 33-12, limitando le inglesi in attacco e segnando due mete in trasferta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni 2026: l’Italia in Irlanda a caccia del primo successo

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