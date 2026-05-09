Omicidio al Villaggio Santa Rosalia sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce

Nella notte, in via Buonpensiero nel Villaggio Santa Rosalia, un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. Poco prima della mezzanotte, un sedicenne si è presentato in questura e ha confessato di averlo ucciso. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, senza ancora rendere note le generalità della vittima. La polizia sta procedendo con gli accertamenti del caso.

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