Omicidio al Villaggio Santa Rosalia sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce
Nella notte, in via Buonpensiero nel Villaggio Santa Rosalia, un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. Poco prima della mezzanotte, un sedicenne si è presentato in questura e ha confessato di averlo ucciso. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, senza ancora rendere note le generalità della vittima. La polizia sta procedendo con gli accertamenti del caso.
Omicidio poco prima della mezzanotte in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia. Un uomo di 51 anni (del quale non si conoscono le generalità) è stato ucciso in casa sua da un sedicenne che poi si è costituito in questura. Sull'episodio indaga la squadra mobile.Secondo una prima.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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