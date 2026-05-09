Un ragazzo di 16 anni si è costituito in questura affermando di aver ucciso un uomo dopo un episodio di avances sessuali. Secondo la sua versione, si sarebbe difeso da un tentativo di molestia. La polizia ha avviato le indagini per verificare quanto dichiarato e raccogliere elementi sulla vicenda. La salma dell'uomo è stata trasportata in obitorio per l'autopsia.

Omicidio a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, che secondo le prime notizie di stampa sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Il giovane l'avrebbe colpito alla testa con un oggetto pesante, per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte.,, Secondo la versione riferita dal giovane, come riferito da La Sicilia, il 51enne avrebbe tentato - come era solito fare nei suoi confronti - avance sessuali. Questa volta era arrivato a molestare il giovane, suo vicino di casa. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite, quando il 16enne per difendersi - questo il suo racconto - avrebbe raccolto un pesante oggetto percuotendolo in testa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce: "Mi sono difeso da avance sessuali"

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