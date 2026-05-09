Seconda categoria Cipolla Apecchio | Spazio alle seconde linee Cecchini Arzilla | Per i playout è tutto aperto

Nell’ultima giornata di campionato in Seconda categoria, si sono registrati commenti e riconoscimenti. L’allenatore dell’Apecchio ha elogiato la vittoria della Vadese, definendola di livello superiore rispetto alle stagioni passate, grazie alla presenza di numerosi giocatori di categoria più alta e a diverse squadre di alta classifica. Nel frattempo, un rappresentante di Arzilla ha sottolineato che la corsa ai playout resta aperta, senza pronostici definitivi.

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Ultima giornata in Seconda categoria (16.30). Girone A. L’esperto trainer dell’Apecchio Giovanni Cipolla fa "i complimenti alla Vadese per la vittoria di un campionato di un livello molto più alto rispetto ai campionati scorsi, con tanti giocatori scesi di categoria, e almeno 7-8 squadre da vertice. Per la zona play off, play out e salvezza diretta, è ancora tutto aperto. Noi ospiteremo il Casinina, squadra che è in piena corsa play off, e vogliamo continuare la serie positiva di 10 punti senza subire gol nelle ultime 4 partite. Spazio a chi ha giocato meno". Questo il programma A Gallo-Cagliese. Cantiano Calcio- Durantina Santa Cecilia. Carpegna-Pole Calcio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Cipolla (Apecchio): "Spazio alle seconde linee». Cecchini (Arzilla): "Per i playout è tutto aperto» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Seconda categoria. Cipolla: "Apecchio, sei al bivio. Se vinciamo salvezza in tasca»In questo weekend il campionato di Seconda categoria ha in programma la nona giornata del girone di ritorno. Senza Senigagliesi, tocca alle seconde linee. Spal, una chance per Rossi o BarazzettaIl turno di squalifica comminato a Senigagliesi offre alle seconde linee del settore offensivo della Spal una chance imperdibile per mettersi in... Panoramica sull’argomento Seconda categoria. Cipolla (Apecchio): Spazio alle seconde linee. Cecchini (Arzilla): Per i playout è tutto apertoUltima giornata in Seconda categoria (16.30). Girone A. L’esperto trainer dell’Apecchio Giovanni Cipolla fa i complimenti alla Vadese per ... msn.com Seconda categoria. Vadese d’assalto a Isola di Fano. Durantina: Apecchio brutto clienteGirone A. La capolista Vadese che ha 5 punti in più del Ca Gallo è attesa dalla trasferta in quel di Isola di Fano, penultima e bisognosa di punti. La Santangiolese (ultima) ospiterà il Piandimeleto ... msn.com