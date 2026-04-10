A causa di una squalifica, la squadra di calcio dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori titolari, lasciando così spazio alle seconde linee del reparto offensivo. La formazione si prepara a schierare nuovi calciatori nel tentativo di mantenere le prestazioni, con un’occasione importante per chi ha meno spazio finora. La partita rappresenta un momento chiave per i componenti del settore offensivo in cerca di minuti e di visibilità.

Il turno di squalifica comminato a Senigagliesi offre alle seconde linee del settore offensivo della Spal una chance imperdibile per mettersi in mostra. Naturalmente, se c’è un titolare inamovibile nella squadra di Parlato, quello è proprio l’attaccante esterno marchigiano, che già all’inizio del girone di ritorno era stato costretto a saltare due partite a causa di una squalifica molto particolare. Le soluzioni per il tecnico napoletano sono molteplici: si va dall’adattamento di un giocatore nel ruolo di ala destra alla possibilità di gettare nella mischia un atleta che non figura da mesi nella formazione titolare o addirittura non è mai partito dal primo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Senza Senigagliesi, tocca alle seconde linee. Spal, una chance per Rossi o Barazzetta

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A Fratta Terme rientra Senigagliesi. La Spal cerca un altro squillo esternoSono passati 15 giorni dal 6 gennaio, quando la neve ha fermato la partita tra Fratta Terme e Spal, e tutte le altre del girone B.