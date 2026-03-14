Seconda categoria Cipolla | Apecchio sei al bivio Se vinciamo salvezza in tasca

Nel week-end si svolge la nona giornata del campionato di Seconda categoria, con l’attenzione puntata sulla partita tra Apecchio e una squadra avversaria. La formazione locale si trova a un passo dalla salvezza, secondo le dichiarazioni del tecnico che ha indicato questa sfida come decisiva. I giocatori sono pronti a scendere in campo per affrontare l’incontro e tentare di ottenere un risultato positivo.

In questo weekend il campionato di Seconda categoria ha in programma la nona giornata del girone di ritorno. Nel girone A gli anticipi di oggi sono sei, tutti alle 15. Viridissima Apecchio-Santangiolese. " Sarà una partita difficile – spiega l’allenatore dell’Apecchio Giovanni Cipolla – non bisogna farci assolutamente ingannare dalla loro classifica perché nelle ultime partite hanno fatto ottimi risultat. Noi veniamo da un periodo piuttosto negativo, con qualche squalifica di troppo e alcuni infortuni che probabilmente per oggi saranno disponibili. Dobbiamo fare una partita per batterli, anche se sappiamo che sarà difficile, così chiudiamo la pratica salvezza per proiettarci sulle restanti partite e fare meglio possibile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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