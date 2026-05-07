Il volto la scena la maschera | Patrizia Aversa in mostra al Verdi

Al foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è stata inaugurata la mostra fotografica intitolata “@Uno_Nessuno_Centomila” dell’artista Patrizia Aversa. La rassegna presenta immagini che esplorano il volto come simbolo di identità, maschera e domanda. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo una riflessione visiva su queste tematiche attraverso le fotografie esposte.

BRINDISI - Un volto può essere una maschera, un’identità, una domanda. Da questa intuizione nasce “@UnoNessunoCentomila”, la mostra fotografica di Patrizia Aversa allestita nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. La mostra sarà aperta al pubblico da martedì 12 a venerdì 15 maggio, dalle.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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