Se proprio deve esserci un post-Conte a Napoli allora De Laurentiis vada a prendere Abel Ferreira

Se c’è un nome che circola come possibile nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Conte, è quello di Abel Ferreira. La società partenopea sta valutando diverse opzioni e considerazioni, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata annunciata. Intanto, i tifosi attendono aggiornamenti su chi guiderà la squadra nella prossima stagione. La situazione resta in evoluzione e gli sviluppi sono ancora da definire.

In pratica gli unici trofei che non ha conquistato sono la Copa Sudamericana (che però non ha mai disputato.) e il Mondiale per Club (disputato due volte di cui in una, nel 2021, è stato eliminato subito, mentre nella seconda, l'anno successivo, ha perso soltanto soltanto ai supplementari la finale contro il Chelsea di Lukaku). Nel caso in cui, a fine anno, dovessero separarsi le strade tra Antonio Conte e il Napoli, già conoscete il nome del mio preferito come successore del tecnico leccese alla guida degli azzurri.