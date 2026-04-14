Il presidente del club ha commentato pubblicamente la posizione dell’allenatore, invitandolo a comunicare chiaramente le proprie intenzioni riguardo al ruolo in squadra. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali da parte di Conte. La discussione si inserisce in un quadro di negoziazioni aperte per il futuro tecnico della squadra, con il presidente che ha deciso di mettere le carte sul tavolo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si può considerare un aut aut al proprio allenatore – quello di Aurelio De Laurentiis – ma di sicuro una mossa per costringere Antonio Conte ad uscire allo scoperto nella partita a scacchi in corso per il futuro della panchina del Napoli. Chiare le parole del patron azzurro: “ Se Antonio vuole la Nazionale deve decidere immediatamente e dirci che vuole andare. Allora avrei tempo ad aprile e maggio per trovare qualcun altro”. “Antonio Conte – ha spiegato il produttore in un’intervista al New York Times – è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Laurentiis a Conte: “Se vuole l’azzurro me lo dica subito”

De Laurentiis: “Conte dica subito se vuole andare via, altrimenti non abbandonerà mai il Napoli”Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte, che è uno dei candidati alla panchina della Nazionale.

De Laurentiis: "Se Conte vuole andare via, deve decidere subito. Non lascerebbe il Napoli all'ultimo minuto"Una lunghissima chiacchierata a 360 gradi, dal futuro di Antonio Conte a quello del calcio italiano e mondiale.