Il futuro del Bologna sembra ancora legato alla presenza di Italiano come allenatore. Non sono stati comunicati annunci ufficiali, ma le circostanze indicano che potrebbe essere confermato alla guida della squadra. L’allenatore ha già ottenuto un trofeo per il club dopo oltre mezzo secolo, e le decisioni in vista della prossima stagione sembrano puntare in quella direzione. Le trattative e le scelte economiche sono al centro delle voci di corridoio.

I l futuro del Bologna dovrebbe ancora parlare Italiano. Non c’è nessun annuncio ufficiale, ma le strade della logica, e quelle del portafoglio, portano verso la riconferma dell’allenatore che ha regalato un trofeo ai colori rossoblù dopo 51 anni. L’atteggiamento coerente e leale della società, che ha già dichiarato per bocca di Fenucci di voler continuare il cammino con Italiano, è la premessa di un futuro che a breve potrebbe diventare concreto. Il Bologna può far valere un altro anno di contratto e pare disposto ad allungare il sodalizio con il tecnico di Ribera, spalmandolo su più stagioni, con ingaggio ridotto, ma robusti incentivi a vincere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Se resta, Italiano sarà il garante del futuro rossoblù

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