Garante privacy Stanzione | Noi indipendenti niente dimissioni Ranucci | Se nessuno gli chiede di andarsene è perché il Garante è garantito…

I tre membri ancora in carica del Consiglio del Garante della Privacy hanno ribadito di non avere intenzione di dimettersi, nonostante le recenti inchieste penali condotte dalla procura di Roma e le indagini giornalistiche di Report andate in onda l’ultima domenica. Stanzione ha affermato che il Garante rimane indipendente e che non ci sono motivi per le dimissioni, mentre Ranucci ha commentato che, se nessuno chiede loro di lasciare, significa che il Garante è garantito.

Nonostante le nuove inchieste (penali) della procura di Roma e quelle (giornalistiche) di Report (l’ultima domenica scorsa), i tre membri superstiti del Consiglio del Garante della Privacy non hanno alcuna intenzione di dimettersi. Lo ha confermato ieri in una nota Pasquale Stanzione, il presidente dell’Autorità per la protezione dei dati personali. “Mantenuta alta la soglia di autonomia”. “In tutti questi anni l’autorità ha mantenuto alta la soglia della sua autonomia da interferenze o tentativi di condizionamento da qualsivoglia fonte essi provenissero ”, si legge nella nota dell’Autorità, “Nell’attesa dei risultati dell’indagine dell’autorità giudiziaria, verso la quale ribadisco la mia totale fiducia, con immutata serenità e indipendenza, il Garante continuerà a svolgere la sua funzione al servizio del Paese”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Garante privacy, Stanzione: “Noi indipendenti, niente dimissioni”. Ranucci: “Se nessuno gli chiede di andarsene è perché il Garante è garantito…” Ranucci, annullata la sanzione del Garante Privacy sul caso SangiulianoTempo di lettura: 3 minuti Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la... Report, Ranucci: “Tribunale annulla sanzione Garante Privacy su caso Sangiuliano”(Adnkronos) – E' stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la...