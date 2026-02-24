Il flipper del futuro sarà connesso online e sarà esportato in tutto il mondo grazie a Euro Pinball Corp

Euro Pinball Corp ha deciso di collegare i nuovi flipper online, per rispondere alla crescente richiesta di giochi interattivi. La società di Bagnatica implementerà questa tecnologia nei prossimi modelli, permettendo ai giocatori di sfidarsi e confrontarsi in classifiche globali. Questa novità mira a coinvolgere appassionati di tutto il mondo, rendendo il gioco più dinamico e competitivo. La produzione di questi flipper connessi partirà entro la fine dell’anno.

Intervista. La realtà europea più grande di settore, con sede a Bagnatica, integrerà l’innovazione nei prossimi modelli, facilitando sfide e classifiche globali tra giocatori. La nostra intervista al titolare Marco Pedretti Una serata chiassosa come tante nel solito bar del paese. Un paio di clienti appoggiati al bancone scambiano due parole con un barista evidentemente troppo stanco, mentre ai tavoli si discute di calcio, di film e di pettegolezzi. Un gruppo di persone si è però riunito in un angolo della sala da cui arriva un misto di rumori metallici e suoni che ricordano quelli dei film di fantascienza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Diritti digitali e responsabilità etica: il futuro della libertà individuale in un mondo connessoIn un mondo sempre più connesso, le decisioni di ogni giorno vengono guidate da algoritmi che analizzano i nostri comportamenti in tempo reale.

Sarà un lunedì ad alta tensione alla Aza CorpLunedì sarà un giorno di grande impegno per Aza Corp, azienda leader nella progettazione e installazione di facciate per edifici residenziali e commerciali.