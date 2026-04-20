L' esperimento digital detox sui giovani calciatori e gli effetti sulla performance

Durante uno stage nazionale, il prof. Aldo Grauso ha deciso di togliere gli smartphone ai giovani calciatori coinvolti, nell'ambito di un esperimento di digital detox. L'obiettivo era osservare come la riduzione dell'uso dei social media e dei dispositivi digitali influenzasse la concentrazione e la performance sul campo. Il provvedimento ha coinvolto tutti i partecipanti, che hanno dovuto abbandonare temporaneamente gli strumenti tecnologici durante le sessioni di allenamento e le attività di gruppo.

"Spegni lo schermo, accendi il gioco”. Questo il claim dell’esperimento di digital detox in occasione del primo raduno Nazionale dell’Under 16 organizzato a Pomezia da Lega Nazionale Dilettanti. Il prof. Aldo Grauso, psicologo dello sport per tutte le selezioni giovanili LND, ha coinvolto i ragazzi in un programma mirato a stimolare la socializzazione e il senso di gruppo. “Il presidente Abete tiene moltissimo allo sport come veicolo sociale. Detto questo, i ragazzi non erano pronti a rinunciare allo smartphone. Per molti di loro, abituati ad usarlo anche 6 ore al giorno, è stato un vero sacrificio”, ha testimoniato l’esperto. Seguendo le linee guida fornite dal Ministero dell’Istruzione contro l'abuso dei dispositivi digitali, l’iniziativa messa in campo dal prof.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'esperimento digital detox sui giovani calciatori e gli effetti sulla performance Notizie correlate Digital detox con monitoraggio: costa 30 euro e funzionaCi sono momenti in cui vorresti sapere come hai dormito, quanti passi hai fatto, se il battito è nella norma, ma senza dover guardare... 10 puzzle da adulti per un po' di sano digital detox e ritrovare passioni perdute (lontano dal doomscrolling)Computer, tv, smartphone… i nostri occhi sono continuamente affaticati da schermi retroilluminati, sia nelle ore di lavoro sia nei momenti passati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dopo due settimane senza smartphone, il cervello torna indietro di 10 anni; Senza social, cervello più giovane di 10anni; Senza social due settimane Così il nostro cervello ringiovani­sce di 10 anni; Migliaia di comuni italiani ancora senza internet stabile: storie e dettagli inediti. L'esperimento digital detox sui giovani calciatori e gli effetti sulla performanceIl prof. Aldo Grauso toglie lo smartphone durante lo stage nazionale LND. Scopri i risultati dell'esperimento di digital detox. gazzetta.it Digital Detox, 3 consigli per iniziare in famigliaLetteralmente il termine digital detox si riferisce ad una disintossicazione dal digitale. Questo evoca una condizione negativa purtroppo. Infatti, se dobbiamo disintossicarci da qualcosa ... savethechildren.it Domani i @digital.freaks @ideoo e @tomdotti condurranno il capitolo 0 di Bazart - Disparate opinioni fuori dai denti, sulla creatività dal basso. Un esperimento nato dalla collaborazione con la crew più in espansione di Reggio Emilia che proverà a essere uno - facebook.com facebook