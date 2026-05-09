Scuola l’Italia batte l’Europa | dispersione all’8,2% nel 2025
Secondo i dati più recenti, l’Italia prevede di ridurre il tasso di dispersione scolastica all’8,2% entro il 2025, superando così la media europea. Nel Mezzogiorno, questa diminuzione è stata più evidente rispetto ad altri territori, portando il paese a superare la Germania su questo fronte. Le strategie adottate hanno permesso di raggiungere alcuni obiettivi fissati per il 2030, anticipando i risultati previsti.
? Domande chiave Come ha fatto il Mezzogiorno a superare la Germania in questo settore?. Quali misure specifiche hanno permesso di anticipare gli obiettivi del 2030?. Perché il modello del docente tutor sta cambiando i risultati scolastici?. Cosa rende l'Agenda Sud un caso di successo per l'Europa?.? In Breve Germania al 13,1% e Finlandia al 9,9% secondo il rapporto Joint Employment.. Agenda Sud ha coinvolto mezzo milione di ragazzi tra il 2023 e il 2025.. Misure chiave includono il decreto Caivano e la figura del docente tutor.. Calabria, Puglia e Campania mostrano risultati migliori rispetto alla Germania.. L’Italia ha raggiunto l’8,2% di dispersione scolastica nel 2025, scendendo per la prima volta sotto la media europea del 9,1% e superando i target fissati per il 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
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Lunedì 18 maggio potrebbero esserci disservizi in vari comparti. Anche nella scuola. Il sindacato Usb ha proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata, “raccogliendo l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla“. facebook
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