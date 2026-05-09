Secondo i dati più recenti, l’Italia prevede di ridurre il tasso di dispersione scolastica all’8,2% entro il 2025, superando così la media europea. Nel Mezzogiorno, questa diminuzione è stata più evidente rispetto ad altri territori, portando il paese a superare la Germania su questo fronte. Le strategie adottate hanno permesso di raggiungere alcuni obiettivi fissati per il 2030, anticipando i risultati previsti.

? Domande chiave Come ha fatto il Mezzogiorno a superare la Germania in questo settore?. Quali misure specifiche hanno permesso di anticipare gli obiettivi del 2030?. Perché il modello del docente tutor sta cambiando i risultati scolastici?. Cosa rende l'Agenda Sud un caso di successo per l'Europa?.? In Breve Germania al 13,1% e Finlandia al 9,9% secondo il rapporto Joint Employment.. Agenda Sud ha coinvolto mezzo milione di ragazzi tra il 2023 e il 2025.. Misure chiave includono il decreto Caivano e la figura del docente tutor.. Calabria, Puglia e Campania mostrano risultati migliori rispetto alla Germania.. L’Italia ha raggiunto l’8,2% di dispersione scolastica nel 2025, scendendo per la prima volta sotto la media europea del 9,1% e superando i target fissati per il 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, l’Italia batte l’Europa: dispersione all’8,2% nel 2025

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Panoramica sull’argomento

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