Dispersione scolastica e assenteismo | i dati Eurydice in Europa e le strategie messe in campo dall’Italia

Il rapporto Eurydice mostra che l'alto tasso di assenteismo nelle scuole europee contribuisce alla dispersione scolastica. In Italia, le autorità hanno introdotto programmi di monitoraggio più stringenti e incentivi per coinvolgere gli studenti. Questi interventi mirano a migliorare la frequenza e a prevenire abbandoni precoci. I dati indicano che le strategie adottate stanno già influenzando positivamente alcune regioni. Le scuole continuano a cercare soluzioni efficaci per affrontare il problema.