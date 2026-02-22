Dispersione scolastica e assenteismo | i dati Eurydice in Europa e le strategie messe in campo dall’Italia
Il rapporto Eurydice mostra che l'alto tasso di assenteismo nelle scuole europee contribuisce alla dispersione scolastica. In Italia, le autorità hanno introdotto programmi di monitoraggio più stringenti e incentivi per coinvolgere gli studenti. Questi interventi mirano a migliorare la frequenza e a prevenire abbandoni precoci. I dati indicano che le strategie adottate stanno già influenzando positivamente alcune regioni. Le scuole continuano a cercare soluzioni efficaci per affrontare il problema.
Il rapporto Eurydice evidenzia le strategie europee contro l'assenteismo per ridurre l'abbandono scolastico sotto il 9%. L'Italia emerge positivamente tra i 37 sistemi analizzati, distinguendosi per l'uso di sistemi di allerta precoce e l'adozione di piani educativi inclusivi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dispersione scolastica: in Italia il motivo principale è la difficoltà con il percorso o le aspettative deluse. Dati a confronto dei paesi europeiLa dispersione scolastica rappresenta una sfida crescente in Italia e in Europa.
Dispersione scolastica, migliorano Spagna, Portogallo, Italia. In Germania precipita di 3,4 punti, seguita da Danimarca a 2,3. I datiNel panorama europeo, la dispersione scolastica mostra segnali di miglioramento in alcuni paesi come Spagna, Portogallo e Italia, mentre in Germania e Danimarca si registra un calo più consistente.
Argomenti discussi: Assenteismo e abbandono scolastico: cosa fanno i sistemi educativi europei.
