Scritte anarchiche e un manuale per fabbricare bombe | il giovane indagato lascia il carcere

Un giovane di 24 anni, arrestato a Lecce lo scorso 6 maggio con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lascia il carcere. Durante la sua detenzione, sono state trovate scritte con simboli anarchici e un manuale per la fabbricazione di bombe. Ora si trova in libertà in attesa di eventuali sviluppi nelle indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

LECCE - Lascia il carcere Antonio Capalbi, il 24enne leccese arrestato il 6 maggio scorso con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. A restituirgli la libertà è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, all’esito dell’udienza di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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