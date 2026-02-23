Scritte anarchiche sono apparse in città, causate da atti di vandalismo contro l’azienda Leonardo, leader nella produzione di sistemi di difesa. I manifestanti hanno tappezzato le pareti con volantini e scritte che chiedono la liberazione di Alfredo Cospito e criticano le attività militari dell’azienda. Le autorità stanno raccogliendo le prove di questi atti e indagano sugli autori. La città si interroga sulle motivazioni dietro questi gesti vandalici.

Hanno tappezzato e imbrattato i muri della città con volantini e slogan incitanti la liberazione di Alfredo Cospito e contro Leonardo - Oto Melara aziende leader nella produzione di sistemi della difesa. La firma delle scritte vergate con lo spray nero è una lettera A maiuscola così come è collegato al movimento anarchico il tenore dei manifesti affissi sulle vetrine di alcuni negozi e saracinesce dei locali nel centro storico di Sarzana. Un episodio sul quale le forze dell’ordine cittadine hanno immediatamente acceso un faro e avviato le indagini. Le principali scritte sono comparse sul muro, da poco riqualificato, del vecchio mercato ortofrutticolo di piazza Terzi proprio davanti al capolinea degli autobus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Scritte anarchiche in città. Slogan contro Leonardo.

