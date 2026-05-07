Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Lecce con l’accusa di aver imbrattato muri con scritte di stampo anarchico e di aver fornito istruzioni per la fabbricazione di ordigni esplosivi. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale riconducibile all’ideologia anarchica e documenti relativi alla produzione di bombe. L’arresto si è concretizzato in seguito alle indagini avviate dopo i recenti episodi di vandalismo e minacce.

È stato arrestato un giovane leccese, nato nel 2002, ritenuto responsabile di imbrattamento, danneggiamento, minaccia aggravata e istigazione a delinquere, a seguito di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. L’operazione, condotta dalla DIGOS della Questura locale, ha portato al sequestro di materiale di propaganda anarchica e di un manuale per la fabbricazione di ordigni. Le indagini e la perquisizione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la perquisizione è stata eseguita nell’ambito di un’indagine coordinata dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lecce, scritte anarchiche e istruzioni per fabbricare bombe: arrestato un 22enne

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