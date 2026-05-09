Un incidente tra tre veicoli si è verificato in un incrocio segnato da problemi di sicurezza, coinvolgendo un furgone fermo allo stop e altri due mezzi. Un uomo di circa 50 anni è stato trasportato in ospedale a seguito dello scontro. Restano da chiarire le dinamiche per capire come il furgone abbia subito l’impatto e perché quell’incrocio sia diventato un punto ad alto rischio per gli automobilisti.

? Domande chiave Come ha fatto il furgone fermo allo stop a subire l'impatto?. Perché quel particolare incrocio è diventato un punto nero per la sicurezza?. Chi dovrà intervenire per modificare la pericolosa conformazione della carreggiata?. Cosa è successo esattamente tra i tre veicoli coinvolti nello scontro?.? In Breve Scontro coinvolge Opel Zafira, furgoncino e Fiat Doblò all'incrocio via Clementina e via Pantiere.. Soccorso prestato da Croce Rossa di Jesi e personale dell'autoinfermieristica.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Jesi e rilievi dei Carabinieri di Montecarotto.. Secondo grave incidente nello stesso punto della SP76 avvenuto solo una settimana fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scorcelletti, scontro tra tre veicoli: un 50enne in ospedale

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