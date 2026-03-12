Violento scontro tra via Trinchera e via Croce | due veicoli coinvolti 48enne in ospedale

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, a Lecce, si è verificato uno scontro tra due veicoli in via Trinchera, all’intersezione con via Benedetto Croce, nei pressi di Piazza Partigiani. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 48 anni, che è stato trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

L’incidente è avvenuto all’intersezione delle due strade, in zona Piazza Partigiani, in prossimità di un attraversamento pedonale e di una pista ciclabile: protagonisti dell’impatto un suv DR 5 e una Peugeot 308 Qui, non molto distanti dall’area in cui sorge il bar Carletto, due veicoli, ovvero un Suv DR 5 e una Peugeot 308, rispettivamente condotti da due uomini del posto, si sono scontrati ad un incrocio in prossimità di un attraversamento pedonale e pista ciclabile, in circostanze ancora da definire. In seguito al sinistro e allo scontro, è stato divelto un cestino portarifiuti che si trovava sulla traiettoria delle vetture. Rallentamenti alla circolazione veicolare si sono registrati nel corso delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

