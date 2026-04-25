Scontro tra due auto nella notte | sei giovani finiscono in ospedale

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, intorno all'1.30, si è verificato un incidente lungo la Statale 12, tra Buttapietra e Isola della Scala. Due auto sono entrate in collisione, coinvolgendo sei giovani che sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nella notte tra ieri e oggi, 24 e 25 aprile, intorno all'1.30, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Statale 12, nel tratto che collega Buttapietra a Isola della Scala.Due automobili, una Volkswagen Polo e una Mercedes, che procedevano verso Isola della Scala, sono state coinvolte.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Incidente nella notte in via Gorizia: violento scontro tra due auto, un ferito in ospedaleViolento incidente frontale tra due auto in via Gorizia, all'angolo con corso Sebastopoli. Scontro tra due bande di giovani nella notte nel centro di Fermo, il provvedimento contro sei ragazziSei giovani residenti nel Fermano sono stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici del centro storico di Fermo, a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Foggia, scontro tra due auto sulla circumvallazione: in codice rosso una donna incinta; Sassari, scontro tra due auto: sul posto i vigili del fuoco; Scontro tra due auto a Porlezza, tre feriti non gravi. Incidente mortale a Varcaturo, diciassettenne sbalzato dall’auto. Feriti altri due ragazziSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e diverse ambulanze, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il ... fanpage.it Incidente a La Muda, scontro tra due auto sulla Agordina: quattro persone ferite, tra cui un minoreLA VALLE AGORDINA (BELLUNO) - Incidente tra due auto sulla strada regionale 203 Agordina, a La Muda nel comune di La Valle Agordina. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio ... ilgazzettino.it INCIDENTE A MONTECORVINO PUGLIANO SULLA SP 313: SCONTRO TRA AUTO E FURGONE Momenti di a Montecorvino Pugliano, lungo la Strada Provinciale 313, nel tratto che collega San Vito e Pagliarone. Un’auto e un furgone si sono sco - facebook.com facebook Incidente alla Balduina, scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti ift.tt/xzUOPtu x.com