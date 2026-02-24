Scontro tra tre auto | due feriti uno è grave Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere

Un incidente tra tre auto ha causato due feriti, uno in condizioni gravi, quando le vetture si sono scontrate lungo una strada principale. La causa sembra essere stata un'imprudenza al volante, che ha portato alla collisione e al successivo intervento dei vigili del fuoco per estrarre una persona dalle lamiere. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica resta ancora da chiarire completamente.

Altro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. Il secondo sinistro si è verificato intorno alle 18 in località San Leo Anghiari, lungo la strada statale 73, in via Enrico Fermi. Sul posto i sanitari del 118 aretino con Blsd della Croce Rossa di Arezzo e l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, i carabinieri della compagnia di Sansepolcro (stazione di Anghiari) e i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento volontario di Sansepolcro. Coinvolte 3 autovetture: un occupante di un'automobile è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti.