Incidente sul grande raccordo anulare scontro tra due auto | morto un uomo e una ferita grave

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, sul grande raccordo anulare di Roma si è verificato uno scontro tra due automobili. Nell’incidente un uomo ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i primi elementi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. La notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore. A perdere la vita un 35enne. A scontrarsi, secondo quanto appreso, due auto che viaggiavano nella stessa.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-scooter, morto un uomo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro fra camion e auto sul raccordo, code all'uscita per via della Magliana: due persone ferite nell'incidente; Scontro tra due auto sul Gra: morto un uomo di 35 anni, ferita la passeggera; Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donna. Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donnaUn incidente mortale si è verificato sul Grande raccordo anulare nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. A mezzanotte e un quarto due vetture si sono scontrate ... leggo.it Scontro fra camion e auto sul raccordo, code all’uscita per via della Magliana: due persone ferite nell’incidenteIncidente questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita di via della Magliana, nella zona sud ovest. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale e ... fanpage.it Drammatico incidente a Pontecagnano Faiano: un impatto violentissimo tra un'auto e una moto ha ridotto in fin di vita un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane è ora in ospedale in prognosi riservata. Ecco la ricostruzione dei fatti e l'intervento delle forze dell'ordine facebook In #A12, sulla diramazione per Livorno, incidente al km 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com