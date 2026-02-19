Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma un morto | traffico in tilt

Un incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato un morto. La collisione si è verificata all’altezza di Ostiense, creando lunghe code e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo uno dei coinvolti non ce l’ha fatta. La strada è rimasta bloccata per diverse ore mentre le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di ripristinare la circolazione.

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un'auto. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. —cronacawebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

