Scontro frontale tra due auto denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di legge
Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri dopo un incidente frontale tra due auto avvenuto a Chiaravalle, nel quale sono rimaste ferite alcune persone. I conducenti sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi sul posto.
CHIARAVALLE – Denunciate a piede libero dai carabinieri due persone responsabili di guida in stato di alterazione psico-fisica, reato accertato a seguito di un incidente stradale con feriti. L'episodio si è verificato di notte nel centro abitato di Chiaravalle dove le pattuglie dei militari.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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