Scontro frontale tra due auto denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di legge

Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri dopo un incidente frontale tra due auto avvenuto a Chiaravalle, nel quale sono rimaste ferite alcune persone. I conducenti sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi sul posto.

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