Scontro fra bicicletta e automobile in via Verrotti | ciclista trasportato in ospedale

Nella giornata dell'8 maggio, via Verrotti è stata teatro di due incidenti stradali. Oltre a un tamponamento tra moto e automobile che ha coinvolto un motociclista rimasto gravemente ferito, si è verificato anche uno scontro tra un ciclista e un'auto. Il ciclista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia ha effettuato i rilievi di legge in entrambi i casi.

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Due incidenti stradali hanno interessato via Verrotti nella giornata dell'8 maggio. Oltre allo scontro fra automobile e moto, con un centauro rimasto gravemente ferito, si è verificato uno scontro fra un ciclista e una vettura. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Scontro tra un ciclista e un’auto. Ottantaduenne trasportato all’ospedale BufaliniGrave incidente la mattina di Pasqua ad Alfonsine dove un ciclista di 82 anni originario del Marocco e residente nella cittadina, dopo essere è stato... Leggi anche: Scontro tra un'auto e una bici: ciclista trasportato in ospedale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro tra moto e bici, morto ciclista sessantenne nell'Astigiano; Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne; Scontro tra auto e bici a Medesano: ciclista ferito trasportato al pronto soccorso; Incidente sul viale Gazzi, scontro tra auto e bici: ciclista travolta resta a terra, la corsa in ospedale. Rimini, scontro fra biciclette: ciclista trasportato in ospedale con l’elicottero GALLERYRIMINI. Scontro fra due ciclisti oggi pomeriggio a Viserba sul tratto di lungomare nei pressi del porticciolo turistico. Per motivi in corso di ... corriereromagna.it Viserba, scontro frontale tra bici sul lungomare: anziano in codice rosso al BufaliniUn violento scontro frontale tra due biciclette si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 maggio sulla pista ciclabile del lungomare di Viserba, in via Porto Palos all'altezza del civico 2. altarimini.it Scontro frontale tra due auto, denunciati i conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite di legge x.com La Guerra Greco-Gotica: Uno Scontro per il Dominio dell'Italia reddit