Scontro tra un ciclista e un’auto Ottantaduenne trasportato all’ospedale Bufalini

Nella mattina di Pasqua ad Alfonsine si è verificato un incidente tra un ciclista di 82 anni e un'auto. L’uomo, nato nel Marocco e residente nella zona, è stato investito e trasportato in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di gravità massimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Grave incidente la mattina di Pasqua ad Alfonsine dove un ciclista di 82 anni originario del Marocco e residente nella cittadina, dopo essere è stato investito da un’auto è stato trasportato in elicottero con un codice 3 (quello di massima gravità) al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. È successo intorno alle 8.30 all’altezza dell’intersezione tra viale degli Orsini e via Samaritani. Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate dal personale del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, l’82enne nell’immettersi, in sella al velocipede, da via Samaritani, dove è presente il segnale di Stop, nel viale non si sarebbe accorto dell’arrivo di una Audi Q3 condotta da un 53enne anch’egli del posto, che percorreva viale degli Orsini con diretto verso il centro di Alfonsine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra un ciclista e un’auto. Ottantaduenne trasportato all’ospedale Bufalini Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo. Leggi anche: Operaio cade in cantiere. Trasportato all’ospedale Bufalini Temi più discussi: INCIDENTE MORTALE | Scontro auto-bici: muore un ciclista a San Giorgio in Bosco; Scontro tra moto e bici sulla Provinciale: motociclista soccorso dall'elicottero; Scontro tra un ciclista e un’auto. Ottantaduenne trasportato all’ospedale Bufalini; Tragedia in mattinata: ciclista perde la vita dopo lo scontro con un’auto. Scontro tra due bici nella notte: grave un 64enne. L'altro ciclista è scappatoIncidente tra due biciclette questa notte poco dopo mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Scaramuzza e via Marchesi, nel quartiere Pablo. Ad avere la peggio è stato un 64enne italiano, rimasto fer ... gazzettadiparma.it Scontro tra auto e bicicletta in piazza Rossetti: ferito un 65enneUn uomo di 65 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio in piazza Rossetti, lato ponente in direzione corso Marconi, a seguito di un incidente tra la sua bicicletta e un’auto. L’impatto, la cui dinamica è ... lavocedigenova.it Scontro tra gruppi di andriesi e baresi durante una giornata di festa: i video diffusi sui social mostrano scene di caos tra urla e fuggi-fuggi - facebook.com facebook Scontro al G7 tra @kajakallas e @marcorubio : "Fate poco contro Mosca" Il punto di @MattiaBBagnoli #ANSAEuropa #G7 x.com