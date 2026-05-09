Scontro Bocchino-Gruber | Guerra all’Iran giusta se fosse stata gestita meglio È contro tutte le regole del diritto internazionale

Durante una puntata di Otto e mezzo su La7, si è svolto un acceso confronto tra Lilli Gruber e Italo Bocchino, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale del Secolo d’Italia. La discussione si è concentrata sulla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, con Bocchino che ha affermato che una guerra all’Iran sarebbe giustificata se fosse stata gestita meglio. La Gruber ha invece criticato l’operato e le regole del diritto internazionale in relazione a questa situazione.

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