Crosetto | Guerra Usa in Iran? Certo che è al di fuori delle regole del diritto internazionale Bagarre in Aula – Video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Iran sarebbe al di fuori delle regole del diritto internazionale. La sua affermazione è stata fatta in risposta a una domanda sulla possibilità di un'azione militare statunitense nel paese mediorientale. La discussione si è svolta in un contesto di confronto acceso in aula, con un video che ha documentato i momenti più tesi.

“Certo che è stata al di fuori delle regole del diritto internazionale“. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica alla Camera, dopo le comunicazioni sulla crisi in Iran, ha risposto alle proteste dei parlamentari dell’opposizione che accusavano gli Usa e Israele di aver agito fuori dal diritto internazionale. L’attacco all’Iran è un altro pezzo della nuova guerra mondiale: dopo Maduro e Khamenei, a chi toccherà? Il diritto internazionale è morto. Ora ognuno scelga da che parte stare Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei, Maduro e Putin? Attacco all’Iran, rientreranno in Italia entro sabato i crocieristi della Msc Euribia bloccata da sabato nel porto di Dubai Sánchez fedele alla linea sfida Usa e Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

