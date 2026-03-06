Iran Crosetto | Guerra fuori dalle regole del diritto internazionale Aspettiamoci di tutto

Il ministro della Difesa ha dichiarato che lo scudo aereo italiano è al massimo livello di protezione, sottolineando che la situazione attuale non è stata voluta dall’Italia. Ha aggiunto che, a causa degli eventi recenti in Turchia e a Cipro, si devono preparare a possibili sviluppi imprevedibili. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle minacce o sulle misure adottate.

Lo scudo aereo per la difesa dell'Italia è al "massimo livello di protezione" perché "non è una guerra che abbiamo voluto, ma visto quello che è successo alla Turchia e a Cipro", "possiamo aspettarci di tutto". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferisce alla Camera due giorni dopo l'audizione davanti alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa per fare il punto della situazione in Iran e nei Paesi del Golfo, dopo l'attacco di Usa e Israele contro Teheran.