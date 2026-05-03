Scontro auto-moto Grave il centauro

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato ieri pomeriggio poco prima delle 16. Il motociclista, di 30 anni, è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche sulla dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Si trova in gravi condizioni il motociclista di 30 anni coinvolto ieri pomeriggio, poco prima delle 16.30, in un incidente lungo la strada Vigevanese, all’incrocio con via San Cristoforo. Saranno i risultati degli accertamenti e dei rilievi condotti dalla Polizia locale di Trezzano a ricostruire l’esatta dinamica del violentissimo scontro tra la moto e una macchina, guidata da una donna di 32 anni, che viaggiava nella direzione opposta a quella del centauro. Forse una manovra azzardata da parte della guidatrice all’origine dell’impatto, ma saranno gli approfondimenti tecnici a definire tutti i dettagli. La donna era al volante della sua auto e a bordo c’erano i figli: una bambina di otto anni e un maschio di sei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro auto-moto. Grave il centauro SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE CENTAURO | 08/04/2026 Notizie correlate Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata, è graveMolti i motociclisti sulle strade nella giornata di sabato 18 aprile 2026, complice il bel tempo. Incidente a Ghiffa, scontro fra auto e moto: grave il centauro e mezzo in fiammeGrave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza; Scontro moto-auto a Vernasca, grave un 55enne; Violento scontro auto-moto: grave un 46enne; Scontro auto-moto, grave un centauro. Scontro auto-moto. Grave il centauroSi trova in gravi condizioni il motociclista di 30 anni coinvolto ieri pomeriggio, poco prima delle 16.30, in un incidente lungo la strada Vigevanese, all’incrocio con via San Cristoforo. Saranno i ri ... ilgiorno.it Scontro auto-moto a Varano, un ferito graveNel pomeriggiodi oggi la stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è intervenuta per il recupero di un motociclista, sbalzato per alcuni metri fuori dalla carreggiata in ... gazzettadiparma.it Terrore a Lattarico: Scontro frontale tra due auto, quattro feriti gravi https://www.calabrianews24.com/news/74965749254/terrore-a-lattarico-scontro-frontale-tra-due-auto-quattro-feriti-graviutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook Scontro auto-moto sul Ventasso: marito e moglie in gravi condizioni x.com