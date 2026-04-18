Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata è grave

Sabato 18 aprile 2026 si sono verificati diversi incidenti sulle strade, con molti motociclisti in circolazione grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. In un caso, un’auto e una moto sono entrate in collisione in un tratto in discesa, provocando una caduta del centauro in fondo a una scarpata. La persona coinvolta è stata soccorsa dai mezzi di emergenza e si trova in condizioni gravi.

Molti i motociclisti sulle strade nella giornata di sabato 18 aprile 2026, complice il bel tempo. Purtroppo si sono registrati diversi incidenti. Il più grave poco prima delle 15 sulla strada provinciale 26 bis del passo del Bocco all'altezza di San Siro Foce nel comune di Mezzanego.Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Incidente a Ghiffa, scontro fra auto e moto: grave il centauro e mezzo in fiammeGrave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro auto-moto, muore un giovane motociclista; Scontro auto-moto: morto il motociclista 24enne Lorenzo Spoladore; ISOLA VICENTINA | SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE CENTAURO; Scontro tra moto e auto a Lama, muore un uomo di 54 anni. Il nome. Scontro tra autobus e moto nel Torinese: ferito un motociclista, è grave a una gambaPer cause ancora in fase di accertamento, una moto e un autobus si sono scontrati lungo l’arteria che collega la bassa Valle di Susa al confine francese. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ... giornalelavoce.it Silvi: scontro tra auto e moto, diversi feritiUn grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Silvi lungo Via Roma. Bilancio parla di diversi feriti gravi e l'intervento dell'elisoccorso da Pescara. rete8.it ULTIM’ORA Scontro tra auto: morto un 18enne e un 46enne facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com