Nelle ultime ore, due petroliere di nazionalità iraniana sono state colpite in una zona dello Stretto di rilevanza strategica. L’attacco avviene a pochi giorni dalla proposta diplomatica che tentava di calmare le tensioni nella regione. La presenza di una vasta macchia di petrolio si estende sull’acqua, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del Golfo Persico. Gli scontri tra le parti coinvolte continuano senza sosta, mentre le autorità cercano di gestire la crisi.

? Domande chiave Come influirà la macchia di petrolio sulla sicurezza del Golfo Persico?. Perché la proposta diplomatica di una pagina non ferma gli scontri?. Quali danni causerà lo sversamento di 3.000 barili vicino a Kharg?. Chi è responsabile della rottura della condotta sottomarina iraniana?.? In Breve Macchia di petrolio di 50 km quadrati rilevata vicino all'isola di Kharg.. Sversamento di oltre 3.000 barili di greggio verso le acque saudite.. Il ministro Abbas Araghchi critica l'offensiva militare statunitense sui canali social.. Il 25% del petrolio mondiale transita attraverso lo Stretto di Hormuz.. Le forze statunitensi hanno disabilitato due petroliere con bandiera iraniana durante un’operazione militare condotta mentre le navi cercavano di raggiungere un porto in Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri nello Stretto: gli USA colpiscono due petroliere iraniane

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Guerra al petrolio: l’Iran risponde oggi e i prezzi esplodono

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