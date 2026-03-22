Le celebri “ Cascate di Sangue ” del ghiacciaio Taylor, in Antartide, non sono più un enigma: una recente ricerca pubblicata sulla rivista Antarctic Science ha svelato che il fenomeno è causato dalla fuoriuscita di una salamoia millenaria pressurizzata. Il liquido, intrappolato sotto il ghiaccio per milioni di anni, assume la caratteristica colorazione rossa solo quando entra in contatto con l’ossigeno atmosferico, innescando un processo chimico di ossidazione del ferro. Gli scienziati hanno confermato che l’eruzione del fluido non dipende da attività vulcaniche o alghe, ma da un complesso gioco di pressioni meccaniche esercitate dalla massa glaciale in movimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Antartide, risolto il mistero delle “Cascate di Sangue”: c’è una spiegazione scientifica incredibile

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