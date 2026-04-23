Recenti studi scientifici suggeriscono che una delle cause principali delle separazioni tra giovani adulti di circa 25 anni potrebbe essere legata a cambiamenti nel cervello, in particolare alla rottura del lobo frontale. Questa regione cerebrale, coinvolta nelle decisioni e nel controllo degli impulsi, subisce modifiche significative in questa fase della vita. Tali alterazioni potrebbero influenzare le scelte e le relazioni sentimentali di molte persone in questa età.

C’è qualcosa che potrebbe risultare decisivo nella fine di una relazione, un fattore fisico ancor prima che sentimentale: la rottura del lobo frontale. Un fenomeno, questo, che sta guadagnando attenzione online e che sembra spiegare perché molte coppie si lasciano improvvisamente intorno ai 25 anni. La rottura del lobo frontale è quella che si verifica improvvisamente verso la metà dei vent’anni, presumibilmente come risultato del completamento dello sviluppo della corteccia prefrontale intorno a quell’età. La chiarezza cognitiva di un cervello finalmente maturo, in sintesi, avrebbe il potere di gettare una luce poco lusinghiera sulle decisioni romantiche sbagliate che tendiamo a prendere negli anni più giovani e vulnerabili.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché tante coppie si lasciano a 25 anni: la spiegazione scientifica è nel cervello

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