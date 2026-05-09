Elly Schlein si è recata negli Stati Uniti incontrando l’ex presidente. La visita ha suscitato attenzione tra i commentatori di sinistra, che hanno interpretato il viaggio come un segnale positivo nei rapporti tra il partito e gli Stati Uniti. La segretaria del Pd ha avuto incontri ufficiali con alcune personalità politiche e si è confrontata su temi internazionali. La visita ha attirato l’interesse dei media italiani e americani.

Elly e Barry, finalmente. La segretaria del Pd, partito secondo cui Giorgia Meloni sarebbe la cheerleader di Trump, la ragazza pon-pon degli Usa, la piccola majorette garbatelliana della volontà statunitense, ha varcato l'oceano per incontrare Barack Obama al Global Progress Action Summit di Toronto, liturgia progressista con ex presidente incorporato, reliquia vivente e ospite d'onore. E subito, il miracolo: l'antiamericanismo selettivo del Nazareno si è sciolto come il gelo al sole primaverile dell'Illinois. Perché l'America, si sa, è imperialista solo se vota male. Quando invece produce Obama, diventa santuario, Monte Rushmore del Bene,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein va da Obama. E per la sinistra gli Usa tornano subito «buoni»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Gli Usa in manovra su Schlein e Gentiloni. Elly vede Bank of America e va da Obama

Schlein da Obama per fare “una rete mondiale contro le destre”. A Veltroni e Renzi portò malissimo…Elly Schlein è convinta e lo dice a chiare lettere alla vigilia della trasferta canadese dove è attesa alla convention delle forze progressiste.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Schlein: a Toronto vedrò Carney e Obama, una rete mondiale per fermare le destre; Schlein vedrà Obama: Non rassegniamoci; Elly Schlein: Vedrò Carney e Obama. Una rete mondiale per fermare le destre; La rete estera di Schlein. Vola in Canada da Carney e vede Obama.

Schlein va da Obama. E per la sinistra gli Usa tornano subito «buoni»Elly e Barry, finalmente. La segretaria del Pd, partito secondo cui Giorgia Meloni sarebbe la cheerleader di Trump, la ragazza pon-pon degli Usa, la ... iltempo.it

Schlein a Toronto vede Obama: Qui per ricostruire ordine mondiale, no a legge del più forte - VideoE' una occasione molto importante, qui a Toronto, il Global Action Summit. E' la seconda volta che partecipo, dopo lo scorso anno a Londra. Al centro c'è come ricostruire l'ordine mondiale che ... adnkronos.com

Il traffico in uscita dal #Pd di Elly #Schlein tendenza #Conte. Il corsivo di Damato pubblicato su Libero. #9maggio x.com