Schlein da Obama per fare una rete mondiale contro le destre A Veltroni e Renzi portò malissimo…

Elly Schlein ha annunciato la volontà di creare una rete internazionale contro le destre, dichiarandolo chiaramente prima di partire per il Canada, dove parteciperà alla convention delle forze progressiste. La leader del partito di centrosinistra ha già incontrato in passato figure di spicco della politica americana, come l'ex presidente degli Stati Uniti. La sua posizione ha suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti politici italiani, alcuni dei quali hanno espresso opinioni contrastanti sulla strategia proposta.

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Elly Schlein è convinta e lo dice a chiare lettere alla vigilia della trasferta canadese dove è attesa alla convention delle forze progressiste. Ma soprattutto dall’icona, un po’ vintage ormai, della sinistra italiana, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. “Sarà un nuovo tassello per la costruzione di una rete internazionale di forze progressiste e democratiche, in un momento in cui c’è chi cerca di smantellare l’ordine mondiale delegittimando le sedi multilaterali nel tentativo di far prevalere le armi sulla cooperazione e il dialogo”, dice la segretaria del Pd in una intervista a Il Messaggero. Ma esattamente, che cosa vorrà dire? Schlein da Obama per battere le destre mondiali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein da Obama per fare “una rete mondiale contro le destre”. A Veltroni e Renzi portò malissimo… Notizie correlate Elezioni in Ungheria. Schlein: finito il tempo delle destre. Renzi: «Orban ko, tocco magico Meloni»Peter Magyar vince le elezioni in Ungheria , incassa le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban e fioccano le reazioni politiche. Calenda svela il segreto di Obama e Renzi: il piano contro la RussiaCarlo Calenda, segretario di Azione, ha delineato un quadro geopolitico senza precedenti nel suo nuovo volume pubblicato da Piemme, dove analizza le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schlein vedrà Obama: Non rassegniamoci; Elly Schlein: Vedrò Carney e Obama. Una rete mondiale per fermare le destre; La rete estera di Schlein. Vola in Canada da Carney e vede Obama; La tela di Schlein per la leadership, dopo Sanchez e Lula vede Obama. La rete estera di Schlein. Vola in Canada da Carney e vede ObamaLa segretaria del Pd ospite del Global progress action summit organizzato dal premier canadese (dopo quello di Barcellona). Avrà un incontro con l'ex presidente americano. Sul tavolo i rapporti nordam ... ilfoglio.it Schlein in Canada insieme a Carney e Obama: Unire progressisti contro Trump(LaPresse) - Elly Schlein vola in Canada per il Global Progress Action Summit, il vertice delle forze progressiste ospitato dal premier canadese ... stream24.ilsole24ore.com Schlein vola da Obama: “Uniti contro lo smantellamento dell’ordine mondiale” x.com Nella sua missione a Toronto, nuova tappa del suo percorso di costruzione di una rete internazionale, Schlein incontrerà Obama. Sia la segretaria del Pd che l’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, saranno ospiti del premier canadese Mark Carney, organizzat facebook