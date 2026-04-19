Schlein chiede l’investitura a Sánchez ma sa solo ripetere la ricetta Meloni

Il leader di un partito italiano si trova a Barcellona, dove si è incontrato con il presidente brasiliano e l’ex segretario di stato statunitense, scattando anche alcune foto. Durante la visita, ha chiesto ufficialmente un sostegno al presidente spagnolo, ma ha ripetuto argomentazioni già ascoltate in passato, attribuendo al governo locale responsabilità nella riduzione delle energie rinnovabili, senza menzionare gli acquisti di energia dalla Russia.

Il segretario dem vola a Barcellona per un selfie con Lula e la Clinton. E accusa il premier di far la «guerra alle rinnovabili» scordandosi che Madrid compra energia da Mosca. Sui cacciamine copia la linea di Giorgia Meloni. A corto di consensi e di simpatie in Italia, soprattutto all’interno del suo stesso partito e della sua coalizione, Elly Schlein vola a Barcellona alla «IV Riunione in difesa della democrazia» che si svolge in parallelo al forum «Global progressive mobilisation», in pratica la «nuova internazionale socialista», per tastare il polso dei progressisti internazionali. Nella speranza che almeno loro la prendano in considerazione.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein chiede l’investitura a Sánchez ma sa solo ripetere la ricetta Meloni Notizie correlate Schlein sfida Meloni: tra l’asse con Sanchez e i nuovi comitatiA Barcellona, la segretaria del Partito Democratico, Schlein, sta delineando una nuova traiettoria politica internazionale cercando un legame diretto... Leggi anche: La plastica riciclata costa troppo: azienda di stoccaggio del tarantino non sa più dove metterla e chiede ai sindaci di bloccare la raccolta Emergenza fronteggiata ma solo a breve Altri aggiornamenti Schlein in direzione chiede unità. I riformisti partecipano, ma il confronto è solo rinviatoElly Schlein getta acqua sul fuoco: Non perdiamo nemmeno un minuto in polemiche fra noi, mettiamo al centro i temi che interessano alle persone e la destra ignora. Nelle regioni l’alternativa è già ... ilfoglio.it Schlein: Meloni attivi le accise mobili e tagli i prezzi della benzina. Giorgetti apre all'ideaLa segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, chiede al governo di intervenire subito attivando il meccanismo delle cosiddette accise mobili per ridurre il prezzo di benzina e diesel, mentre ... huffingtonpost.it