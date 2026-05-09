Schlein a Toronto vede Obama | Qui per ricostruire ordine mondiale no a legge del più forte

A Toronto, durante il Global progress action summit, la leader del Partito Democratico ha incontrato il primo ministro canadese e l’ex-presidente degli Stati Uniti. La visita si inserisce in un evento internazionale dedicato alle questioni di progresso globale. Tra gli incontri ufficiali, l’interazione con Barack Obama ha attirato l’attenzione dei presenti. La discussione ha riguardato temi legati al ruolo internazionale e alla ricostruzione dell’ordine mondiale, con particolare attenzione alla contrapposizione tra collaborazione e forza.

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(Adnkronos) – La leader del Pd Elly Schlein a Toronto per il Global progress action summit ha incontrato ieri il premier canadese Mark Carney, che ha organizzato la riunione, e l’ex-presidente Usa, Barack Obama. Per Schlein è stato il primo incontro di persona con Obama e la segretaria dem gli ha raccontato quando, da volontaria,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Schlein a Toronto: l’incontro con Obama per il nuovo asse globale? Punti chiave Come influirà l'incontro con Obama sulla sfida di Schlein contro Meloni? Chi sono i leader mondiali che stanno sostenendo la strategia... Leggi anche: Iran, Schlein: "Non sentiremo mancanza Khamenei ma no a legge del più forte" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Schlein: a Toronto vedrò Carney e Obama, una rete mondiale per fermare le destre; La rete estera di Schlein. Vola in Canada da Carney e vede Obama; Schlein vede Obama, una sfida progressista per rilanciare il modello Europa; Schlein a Toronto per il summit progressista, incontro con Obama. Schlein vede Obama, una sfida progressista per rilanciare il modello EuropaMentre a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrava la premier Giorgia Meloni, a Toronto la segretaria Pd Elly Schlein si preparava al colloquio con l'ex presidente degli Stati Uniti ... ansa.it La tela di Schlein per la leadership, dopo Sanchez e Lula vede ObamaMentre è in gioco la leadership del centrosinistra, primo passo per puntare a Palazzo Chigi, Elly Schlein fa scalo in mezzo mondo. Risalgono a poche settimane fa, a metà aprile, le foto della ... ansa.it Il traffico in uscita dal #Pd di Elly #Schlein tendenza #Conte. Il corsivo di Damato pubblicato su Libero. #9maggio x.com