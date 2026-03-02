Il leader di un partito di opposizione ha dichiarato che non sentirà la mancanza di Khamenei, definendolo un dittatore sanguinario. Ha aggiunto che, nonostante ciò, si oppone alla legge del più forte e ha sottolineato che è importante mantenere una posizione ferma. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di forte critica nei confronti del regime iraniano.

“Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo certo la mancanza. Al contempo noi riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando ogni tipo di sede multilaterale, tanto più se fatte mentre un negoziato è in corso. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte ed è un precedente preoccupante per il mondo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo nel corso dell’informativa dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera sulla situazione in Iran e Golfo Persico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Schlein: "Non sentiremo mancanza Khamenei ma no a legge del più forte"

